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Настасья Самбурская, скрывавшаяся под маской Мотылька, выслушала признание любви от Филиппа Киркорова и порадовалась, что покидает шоу "Маска"

Жюри шоу "Маска" разоблачило Настасью Самбурскую, скрывавшуюся под маской Мотылька

0:57
Шоу-бизнес

Члены жюри шоу "Маска" с самого начала подозревали, что под маской Мотылька скрывается Настасья Самбурская. Они не ошиблись, это была действительно она. Самбурская покинула шоу и не только не расстроилась по этому поводу, но даже порадовалась: ей было тяжело в жарком костюме, в котором она постоянно потела.

Жюри шоу "Маска" разоблачило Настасью Самбурскую, скрывавшуюся под маской Мотылька
Фото: flickr.com by gnuckx is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Филипп Киркоров на прощание сказал Самбурской приятные слова, восхитился её красотой и очарованием и даже признался ей в любви.

"Перед нами роскошная женщина. Настя, вы — олицетворение женской красоты. Это символично, что вы снимаете маску в первое воскресенье весны, когда всё должно расцветать. И такая красота, как вы, появилась на свет именно весной. Я влюблён вас", — сказал Киркоров.

Он вспомнил свою первую встречу с Самбурской и сравнил певицу со звездой, которая в первые же мгновения зажгла всё вокруг своим светом.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Жюри шоу "Маска" разоблачило Настасью Самбурскую, скрывавшуюся под маской Мотылька
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