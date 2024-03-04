Иосиф Пригожин назвал артистов, которые по его мнению могут достойно исполнить гимн России

Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер, поделился именами тех российских певцов, которых считает подходящими для исполнения гимна нашей страны. Он считает, что не только Полина Гагарина смогла бы справиться с этой задачей. У Ларисы Долиной, Валерии, Димы Биланы, Хора Турецкого и Ярослава Дронова (SHAMAN) есть все данные, чтобы с достоинством спеть гимн России.
Пригожин рассказал, что дуэтное исполнение гимна тоже может выглядеть достойно. Например, совместно могут спеть его Валерия, Дима Билан, Лариса Долина и Алексей Чумаков.
Полина Гагарина ранее отказалась петь гимн России на матче по футболу команды нашей страны и сборной Сербии, который состоится 21 марта на стадионе "Динамо". Пригожин сказал, что, не будь у певицы весомых причин для отказа, она бы обязательно исполнила гимн.
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