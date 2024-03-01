Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, продолжила старый спор с Полиной Гагариной.
Инстасамка исполнила на шоу "Голос" свой хит "За деньги — да".
К Зотеевой по очереди повернулись Полина Гагарина, певица Zivert и Владимир Пресняков.
Выяснилось, что Инстасамка имеет старые счёты с Полиной Гогариной, которая однажды раскритиковала её песню за содержащуюся в ней нецензурную брань. Дарья напомнила певице, что та обещала её придушить при встрече.
"Эта песня ещё ничего. Но, Даша, как мама, мне хочется, чтобы мои дети слушали классную музыку с классными убеждениями", — сказала Гагарина.
Инстасамка заверила, что исправилась и теперь абсолютно безопасна для детей.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.