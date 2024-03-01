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Инстасамка припомнила Полине Гагариной старую обиду на шоу "Голос": обещала меня придушить

Инстасамка ответила на нападки Полины Гагариной на шоу "Голос"

0:45
Шоу-бизнес

Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, продолжила старый спор с Полиной Гагариной.

Инстасамка ответила на нападки Полины Гагариной на шоу "Голос"
Фото: ВК-аккаунт Инстасамки

Инстасамка исполнила на шоу "Голос" свой хит "За деньги — да".

К Зотеевой по очереди повернулись Полина Гагарина, певица Zivert и Владимир Пресняков.

Выяснилось, что Инстасамка имеет старые счёты с Полиной Гогариной, которая однажды раскритиковала её песню за содержащуюся в ней нецензурную брань. Дарья напомнила певице, что та обещала её придушить при встрече.

"Эта песня ещё ничего. Но, Даша, как мама, мне хочется, чтобы мои дети слушали классную музыку с классными убеждениями", — сказала Гагарина.

Инстасамка заверила, что исправилась и теперь абсолютно безопасна для детей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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