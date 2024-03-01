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Максим Галкин* пошутил про объединение Лепса, Газманова, Долиной и Бабкиной: кооператив "Судорога"

Максим Галкин* назвал Лепса, Газманова, Бабкину и Долину кооперативом "Судорога"

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Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* высмеял своих российских коллег по шоу-бизнесу.

Максим Галкин* назвал Лепса, Газманова, Бабкину и Долину кооперативом "Судорога"
Фото: Инстаграм Галкина

В Сети появился фрагмент заграничного выступления Максима Галкина*, в котором он радует публику проверенными шутками. 

Юморист вспомнил, что в России артисты долго обсуждали идею объединения для создания собственного профсоюза. Тогда этот призыв не был поддержан. Теперь же артистов сплотила идея объединения для производства патриотического продукта. 

Супруг Аллы Пугачёвой отметил, что объединиться решили люди, средний возраст которых составляет 70 лет: Надежда Бабкина, Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс. Это объединение Галкин назвал кооперативом "Судорога". 

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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