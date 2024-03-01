Самойлова отреагировала на нападки блогера Лерчек: "Это та, у которой два уголовных дела?"

Блогер Оксана Самойлова высказала претензии в богеру Валерии Чекалиной (Лерчек) в ответ на нападки звезды Интернета.
Самойлова негативно высказалась о репутации блогера Лерчек, у которой недавно были проблемы с законом из-за неуплаты налогов. Сделала она это после того, как Чекалина обвинила жену рэпера Джигана в плагите.
Оксана не назвала имя оппонентки, но по описанию речь идёт именно о Чекалиной.
Самойлова посоветовала блогеру заняться своей жизнью. Она предположила, что Чекалина просто набирает себе очков, упоминая её имя.
"Это та, у которой два уголовных дела, которая считает себя лучше других и принижает своих друзей? И хайпится на том, что она не платила налоги?" — передаёт слова Оксаны издание Super.
Ранее блогер Лерчек пожаловалась подписчикам на семейный кризис после уголовного преследования.
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