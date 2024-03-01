Самойлова отреагировала на нападки блогера Лерчек: "Это та, у которой два уголовных дела?"

Самойлова ответила блогеру Лерчек на обвинения в плагиате

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова высказала претензии в богеру Валерии Чекалиной (Лерчек) в ответ на нападки звезды Интернета.

Фото: ВК-аккаунт Самойловой

Самойлова негативно высказалась о репутации блогера Лерчек, у которой недавно были проблемы с законом из-за неуплаты налогов. Сделала она это после того, как Чекалина обвинила жену рэпера Джигана в плагите.

Оксана не назвала имя оппонентки, но по описанию речь идёт именно о Чекалиной.

Самойлова посоветовала блогеру заняться своей жизнью. Она предположила, что Чекалина просто набирает себе очков, упоминая её имя.

"Это та, у которой два уголовных дела, которая считает себя лучше других и принижает своих друзей? И хайпится на том, что она не платила налоги?" — передаёт слова Оксаны издание Super.

Ранее блогер Лерчек пожаловалась подписчикам на семейный кризис после уголовного преследования.