Известный российский комик Гарик Харламов признался на интервью, кого считает своими главными конкурентами с сфере юмора

Гарик Харламов назвал своих главных конкурентов в юморе

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гарик Харламов стал одним из членов жюри в новом шоу на НТВ "Звезда". Он будет оценивать выступления команд комиков на ряду с Валей Карнавал, Артемием Лебедевым и Тимати. И из всех них только он является профессионалом в этой сфере.

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В одном из интервью Гарик Харламов поделился, что ему сложно угодить в юморе. Рассмешить комика может только по настоящему смешная шутка, и тогда он будет смеяться от души. Он сказал, что это связанно с тем, что его чувство юмора деформировано из-за профессии. Но он очень любит альтернативный юмор, так как вырос на таких шоу и юмористах, как: "Мойти Пайтон", Аркадий Аверченко, Даниил Хармс. Выступления в этом стиле могут действительно рассмешить его.

Харламов, когда его называют "Лучшим комиком страны" отрицает это. Он говорит, что такое, конечно, приятно слышать, но он не согласен с таким мнением окружающих. Он считает, что есть и более достойные этого звания люд — молодые, амбициозные и малоизвестные.

Гарик Харламов поделился именами тех, кого он действительно готов назвать претендентами на звание "лучшего комика страны". Он упомянул Азамата Мусагалиева - ведущего нескольких шоу на ТНТ, Дениса Дорохова и Ивана Абрамова. Он считает, что эти люди действительно хорошо выполняют свою работу и могут рассмешить зал даже лучше его самого.