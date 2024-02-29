Семья рэпера Матранга просит поклонников музыканта собрать деньги на его лечение

Родственники рэпера Матранга открыли сбор средств на лечение музыканта

Родителям вернувшегося из-за рубежа рэпера Матранга (настоящее имя Алан Хадзарагов) не хватает денег на его лечение.

Фото: ВК-аккаунт Матранга

Семье исполнителя хита "Медуза" удалось вернуть рэпера из Таиланда, где у него возникли проблемы с запрещёнными веществами. Сразу, как только музыкант прибыл в аэропорт в Москве, родственники отправили его на лечение от наркотической зависимости в рехаб.

Семья рэпера объяснила, что лечение дорогостоящее, поэтому они просят неравнодушных поклонников Матранга скинуться на доброе дело. Для этого был открыт специальный счёт.

"Алан сейчас находится в одной из лучших клиник. Каждый день его состояние улучшается, но, к сожалению, лечение предстоит длительное", — рассказала сестра рэпера.

Ранее сестра рэпера Гуфа пожертвовала 1,5 миллиона рублей на спасение Матранга.