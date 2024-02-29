Семья рэпера Матранга просит поклонников музыканта собрать деньги на его лечение

Родителям вернувшегося из-за рубежа рэпера Матранга (настоящее имя Алан Хадзарагов) не хватает денег на его лечение.
Семье исполнителя хита "Медуза" удалось вернуть рэпера из Таиланда, где у него возникли проблемы с запрещёнными веществами. Сразу, как только музыкант прибыл в аэропорт в Москве, родственники отправили его на лечение от наркотической зависимости в рехаб.
Семья рэпера объяснила, что лечение дорогостоящее, поэтому они просят неравнодушных поклонников Матранга скинуться на доброе дело. Для этого был открыт специальный счёт.
"Алан сейчас находится в одной из лучших клиник. Каждый день его состояние улучшается, но, к сожалению, лечение предстоит длительное", — рассказала сестра рэпера.
Ранее сестра рэпера Гуфа пожертвовала 1,5 миллиона рублей на спасение Матранга.
Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.