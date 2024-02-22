Сестра рэпера Гуфа перевела более полтора миллиона рублей, чтобы спасти рэпера Матранга

Сестра рэпера Алексея Долматова (рэпера Гуфа) Ольга Долматова помогла вызволить рэпера Матранга из Таиланда.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот старс", сестра Гуфа перевела 1 млн 600 тысяч рублей для того, чтобы рэпер Матранг вернулся в Россию. Она порекомендовала родителям музыканта хороший рехаб для лечения наркозависимых.
У Алана Хадзарагова (настоящее имя рэпера) возникли проблемы с запрещёнными веществами. Исполнитель хита "Медуза" отказался от помощи Василия Вакуленко (рэпера Басты).
Ранее сообщалось, что рэпера Матранга встретили родные в аэропорту в Москве и сразу же отправили его на лечение в клинику. Отправить музыканта на родину помогла полиция Таиланда.
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