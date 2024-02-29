Гостям музыкальной премии вручили компромат на популярного певца SHAMAN

На премии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге журналистам раздали папки с компроматом на артиста SHAMAN.
На бумагах были высказывания продюсера Владимира Киселева, где он обвинил исполнителя в разных низостях. Например, он вспомнил как ребята из новых присоединенных территорий пели вместе с SHAMAN гимн России. Только вот в эфире было слышно лишь певца.
"Они на морозе старались, пели. Но на федеральном телеканале их голоса затерли, остался только SHAMAN ", - приводятся СМИ слова Киселева.
Также в досье, которое попало в руки журналистов, лидер группы "Земляне" назвал SHAMAN "чучелом" и "уродцем в цирке Шапито". А еще напомнил, что певец не мог попасть на большую сцену 15 лет.
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