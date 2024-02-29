Гостям музыкальной премии вручили компромат на популярного певца SHAMAN

Гостям "Золотого граммофона" раздали компромат на артиста SHAMAN

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

На премии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге журналистам раздали папки с компроматом на артиста SHAMAN.

Фото: wikimapia by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На бумагах были высказывания продюсера Владимира Киселева, где он обвинил исполнителя в разных низостях. Например, он вспомнил как ребята из новых присоединенных территорий пели вместе с SHAMAN гимн России. Только вот в эфире было слышно лишь певца.

"Они на морозе старались, пели. Но на федеральном телеканале их голоса затерли, остался только SHAMAN ", - приводятся СМИ слова Киселева.

Также в досье, которое попало в руки журналистов, лидер группы "Земляне" назвал SHAMAN "чучелом" и "уродцем в цирке Шапито". А еще напомнил, что певец не мог попасть на большую сцену 15 лет.