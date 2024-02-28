Дмитрий Харатьян высказался о молодой жене Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской

Актёр Дмитрий Харатьян рассказал, что думает о молодой избраннице покойного Армена Джигарханяна.
Джигарханян ушёл из жизни 3,5 года назад. Когда маститый актёр умер, многие критиковали его молодую возлюбленную пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую.
Звезда фильма "Гардамарины" уверен, что избранница народного артиста СССР не заслуживает таких нападок. Он уверен, что Виталина старалась окружить заботой Джигарханяна.
"Она продлила жизнь Армену Борисовичу. Такой заботы, внимания и любви, как у неё к Джигарханяну, я в жизни не встречал. Она же с ним ни на минуту не расставалась," — цитирует слова Харатьяна "СтарХит".
Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему побоялась посетить могилу Джигарханяна.
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