Экс-супруга Джигарханяна объяснила, почему не пришла на его могилу

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, почему проигнорировала открытие памятника Армену Джигарханяну.

Через год после кончины народного артиста СССР на его могилу пришли родственники, друзья и коллеги.

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила в беседе с Пятым каналом, почему предпочла не показываться на церемонии открытия памятника экс-супругу в памятный день.

"Ну, потому что рядом с Арменом Борисовичем были люди, с которыми я не могу вместе ходить на мероприятия, которые разбили нашу семью и, я считаю, испортили репутацию Армена Борисовича публично", — цитирует слова пианистки Пятый канал.

Виталина не стала давать оценку памятника Джигарханяну. Она лишь отметила, что нужно изучать его творчество, чтобы соорудить достойный монумент великому артисту.

"Нужно смотреть его спектакли и, хотя бы читать какую-нибудь литературу о тех спектаклях великих, в которых он участвовал, и почему, собственно говоря, он является одним из лучших актеров русского репертуарного театра и кино в истории XX и XXI века. Вот об этом нужно говорить и вспоминать", — поделилась своим мнением бывшая супруга артиста.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября прошлого года в возрасте 85 лет. В день памяти артиста на месте его захоронения установили памятник.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.