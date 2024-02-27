Кинорежиссёр Аким Салбиев высказался о судебный тяжбах Марии и Ольги Шукшиных: испанский стыд

Кинорежиссёр Аким Салбиев объяснил, почему симпатизирует Марии Шукшиной, против которой начала судебные тяжбы её сестра Ольга Шукшина.
Салбиев отметил, что Ольга неуступчива и цепка, в отличие от честной и правильной Марии.
"Книги писал кинорежиссёр Василий Шукшин, а деньги делят вдова и две дочери. Странный закон об авторском праве", — цитирует слова режиссёра Telegram-канал Slon.
Кинодеятель обратил внимание на непостоянство Ольги в отношении с родственниками.
"Очень жаль. Испытываю за неё испанский стыд", — выразил своё мнение Салбиев.
Ранее сообщалось, что Ольга Шукшина требует признaть недействительным договор об oтчуждении исключительных прав на произведения Василия Шукшина.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.