Кинорежиссёр Аким Салбиев высказался о судебный тяжбах Марии и Ольги Шукшиных: испанский стыд

Кинорежиссёр Салбиев встал на сторону Марии Шукшиной в споре о наследстве Василия Шукшина

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Кинорежиссёр Аким Салбиев объяснил, почему симпатизирует Марии Шукшиной, против которой начала судебные тяжбы её сестра Ольга Шукшина.

Фото: ВК-аккаунт Марии Шукшиной

Салбиев отметил, что Ольга неуступчива и цепка, в отличие от честной и правильной Марии.

"Книги писал кинорежиссёр Василий Шукшин, а деньги делят вдова и две дочери. Странный закон об авторском праве", — цитирует слова режиссёра Telegram-канал Slon.

Кинодеятель обратил внимание на непостоянство Ольги в отношении с родственниками.

"Очень жаль. Испытываю за неё испанский стыд", — выразил своё мнение Салбиев.

Ранее сообщалось, что Ольга Шукшина требует признaть недействительным договор об oтчуждении исключительных прав на произведения Василия Шукшина.