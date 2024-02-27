Дочери Василия Шукшина будут судиться за права на его произведения

Дочери советского писателя и режиссера Василия Шукшина намерены рассмотреть вопрос о правах на его произведения, сообщает РИА Новости. Первое заседание пройдет 4 марта в Таганском районном суде г. Москвы.
Ольга Шукшина требует признaть недействительным договор об oтчуждении исключительных прав на произведения советского писателя, заключенный между ее сестрой Марией Шукшиной и матерью, вдовой писателя Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Ранее в октябре 2023 года Федосеева-Шукшина обратилась к своей внучке Анне, дочери Марии Шукшиной, с просьбой оставить борьбу за квартиру в Москве.
Василий Шукшин, известный своими литературными произведениями и фильмами ("Калина красная", "Живет такой парень", "Печки-лавочки"), был заслуженным деятелем искусств РСФСР. Шукшин скончался в 1974 году, оставив после себя наследие в мировой литературе и кинематографе.
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