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Дочери Василия Шукшина будут судиться за права на его произведения

Дочери Шукшина сражаются за литературное наследство

0:59
Культура

Дочери советского писателя и режиссера Василия Шукшина намерены рассмотреть вопрос о правах на его произведения, сообщает РИА Новости. Первое заседание пройдет 4 марта в Таганском районном суде г. Москвы.

Дочери Шукшина сражаются за литературное наследство
Фото: Wikimedia Commons by Клуб "Юный журналист" г. Барнаул is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ольга Шукшина требует признaть недействительным договор об oтчуждении исключительных прав на произведения советского писателя, заключенный между ее сестрой Марией Шукшиной и матерью, вдовой писателя Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Ранее в октябре 2023 года Федосеева-Шукшина обратилась к своей внучке Анне, дочери Марии Шукшиной, с просьбой оставить борьбу за квартиру в Москве. 

Василий Шукшин, известный своими литературными произведениями и фильмами ("Калина красная", "Живет такой парень", "Печки-лавочки"), был заслуженным деятелем искусств РСФСР. Шукшин скончался в 1974 году, оставив после себя наследие в мировой литературе и кинематографе.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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