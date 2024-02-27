Андрей Малахов сделал сказочный подарок родному городу Апатиты: "Столешников переулок для жителей Заполярья"

Телеведущий Андрей Малахов сделал в родном городе Апатиты Мурманской области сказочное по красоте освещение.
Малахов опубликовал в своём Инстаграм* видео, на котором он прогуливается по городу Апатиты, в котором он жил в детстве. Звезда ТВ помог преобразить город, дополнив его свтящимися арт-объектами. Он показал светящихся зайцев и подвешенные звёзды.
"Самый яркий переулок в Апатитах располагается на территории комплекса Изовела", — написал телеведущий под видео.
Малахов отметил, что теперь этот уголок города похож на московскую достопримечательность.
"Решили воссоздать Столешников переулок для жителей Заполярья", — объяснил он.
Ранее Андрей Малахов и Сергей Лазарев не поделили "диско-бабушку" из Сыктывкара.
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