Прохор Шаляпин показал свой дебют на Первом канале в 15-летнем возрасте

Прохор Шаляпин опубликовал видео со своего выступления на российском телевидении в подростковом возрасте.
Звезда "Фабрики звёзд" начинал свою сольную певческую карьеру в юном возрасте. Шаляпин разместил в своём Инстаграм* кадры, на котором он в 1999 году пел со сцены песню "Не отрекаются любя". Тогда молодому артисту было всего 15 лет.
"В те годы я узнал и услышал эту песню впервые в исполнении Тани Булановой, которая её душевно спела в "Старых песнях о главном". Долгое время в детстве я был уверен что это песня именно Тани", — объяснил Прохор.
Ранее Прохор Шаляпин показал стальные мышцы и накаченный пресс.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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