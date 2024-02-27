Прохор Шаляпин показал свой дебют на Первом канале в 15-летнем возрасте

Прохор Шаляпин показал, как выглядел в 15-летнем возрасте

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал видео со своего выступления на российском телевидении в подростковом возрасте.

Фото: Инстаграм Шаляпина

Звезда "Фабрики звёзд" начинал свою сольную певческую карьеру в юном возрасте. Шаляпин разместил в своём Инстаграм* кадры, на котором он в 1999 году пел со сцены песню "Не отрекаются любя". Тогда молодому артисту было всего 15 лет.

"В те годы я узнал и услышал эту песню впервые в исполнении Тани Булановой, которая её душевно спела в "Старых песнях о главном". Долгое время в детстве я был уверен что это песня именно Тани", — объяснил Прохор.

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