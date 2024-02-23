Настасья Самбурская подарила российским мужчинам эротические фото в честь 23 февраля

Настасья Самбурская подарила защитникам Отечества свои соблазнительные фото

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Универа" Настасья Самбурская поделилась жаркими фотографиями в честь Дня защитника Отечества.

Фото: Инстаграм Самбурской

Настасья Самбурская опубликовала в Инстаграм* серию откровенных фотографий в нижнем белье. Актриса таким образом поздравила мужчин с 23 февраля.

"Оголилась по случаю праздника для вас, мальчики. Все носки и бритвы сегодня к вашим ногам, яхонтовые", — написала звезда под снимками.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева поздравила защитников Отечества, лёжа в госпитале Минобороны РФ после операции.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской