Настасья Самбурская подарила российским мужчинам эротические фото в честь 23 февраля

Звезда "Универа" Настасья Самбурская поделилась жаркими фотографиями в честь Дня защитника Отечества.
Настасья Самбурская опубликовала в Инстаграм* серию откровенных фотографий в нижнем белье. Актриса таким образом поздравила мужчин с 23 февраля.
"Оголилась по случаю праздника для вас, мальчики. Все носки и бритвы сегодня к вашим ногам, яхонтовые", — написала звезда под снимками.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева поздравила защитников Отечества, лёжа в госпитале Минобороны РФ после операции.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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