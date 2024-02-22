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Российским звёздам не следует заниматься политикой: известный общественный деятель обратился к кумирам общества

Политолог Олег Мальцев призвал российских звёзд не заниматься политикой

1:31
Шоу-бизнес

Известный общественный деятель, политолог и руководитель продюсерского центра "Не надо ля ля" Олег Мальцев утверждает, что участие российских звезд в политике может нести больше вреда, чем пользы, особенно учитывая их текущее влияние и статус.

Политолог Олег Мальцев призвал российских звёзд не заниматься политикой
Фото: Wikipedia by Duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Мальцев ссылается на проведенное исследование, согласно которому более 60% россиян доверяют мнению и позициям своих кумиров, в то время как интерес к политической жизни страны остается невысоким. Он также отмечает, что резкие политические высказывания звезд могут вызвать негативные последствия, включая разногласия в обществе.

Эксперт указывает, что, несмотря на то, что на Западе некоторые известные личности достигли даже высших политических постов, такая практика не получила широкого распространения в России. Он считает, что звезды имеют гораздо большее влияние в своем текущем статусе, чем в политической арене, поскольку их популярность и авторитет могут оказывать значительное воздействие на общественное мнение, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Мальцев объясняет этот парадокс низким уровнем интереса россиян к политике, вызванным высоким уровнем доверия к действующей власти и убеждением некоторых людей в том, что каждый должен заниматься своим делом, не вмешиваясь в политику. Поэтому он призывает российских звезд не стремиться к политической карьере, а оставаться лидерами общественного мнения, таким образом продолжая оказывать положительное влияние на общество без риска негативных последствий, связанных с политической деятельностью.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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