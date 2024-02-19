YouTube-пранкер вышел на сцену во время вручения наград премии Bafta

YouTube-пранкер проник на премию Bafta во время вручения наград

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

YouTube-пранкер втесался в компанию команды "Оппенгеймера", когда она получала награду Bafta.

Фото: Скрин с YouTube блогера Lizwani

YouTube-пранкер без проблем забрался на сцену во время торжественной церемонии вручения британской кинопремии. Мужчина в костюме настолько органично вписался к компанию кинематографистов, что не все сразу увидели подвох в его действиях.

Когда же пранкера разоблачили, онлайн-церемонию премии прервали. Шутника задержала охрана.

Пранкером оказался YouTube-блогер Lizwani, который специализируется на проникновениях на различные заметные публичные мероприятия. Ранее он приходил без приглашения на футбольные матчи, вклинивался в Zoom-лекции, а теперь испытывает свои возможности на торжественных церемониях.

Ранее сообщалось, что 62-летний актёр Майкл Джей Фокс прибыл на вручение премии BAFTA на инвалидной коляске.