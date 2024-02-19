Звезда фильма "Назад в будущее" поднялся с инвалидной коляски, чтобы вручить премию BAFTA

Звезда фильма "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс сумел встать с инвалидной коляски на торжественной церемонии вручения премии Британской академия кино и телевидения (BAFTA).
Тяжелобольной Фокс стал почётным гостем премии Британии, которая вручаются за достижения в области кинематографии и телевизионного искусства. Ему была доверена почётная миссия награждения авторов фильма "Оппенгеймер".
Страдающий болезнью Паркинсона 62-летний артист смог самостоятельно подняться с инвалидной коляски, чтобы вручить награду победителям.
Ранее сообщалось, что тяжелобольная Селин Дион пришла на вручение музыкальной премии "Грэмми".
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.