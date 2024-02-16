Кристина Асмус показала результат неудачного окрашивания: половина волос остались в раковине

Актриса Кристина Асмус рассказала, на какие жертвы ей пришлось пойти, чтобы вновь стать блондинкой.
Звезда сериала "Интерны" опубликовала фото с результатом окрашивания в блонд.
"Половина волос остались в раковине", — написала экс-супруга Гарика Харламова в своём Инстаграм*.
Актриса предположила, что скоро ей придётся полюбить парики. Она задалась вопросом, пойдёт ли ей быть лысой.
Ранее сообщалось, что после смены имиджа Асмус стала похожа на блогера Даню Милохина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.