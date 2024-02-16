Кристина Асмус показала результат неудачного окрашивания: половина волос остались в раковине

Кристина Асмус пожаловалась на неудачное окрашивание

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус рассказала, на какие жертвы ей пришлось пойти, чтобы вновь стать блондинкой.

Фото: Инстаграм Асмус

Звезда сериала "Интерны" опубликовала фото с результатом окрашивания в блонд.

"Половина волос остались в раковине", — написала экс-супруга Гарика Харламова в своём Инстаграм*.

Актриса предположила, что скоро ей придётся полюбить парики. Она задалась вопросом, пойдёт ли ей быть лысой.

Ранее сообщалось, что после смены имиджа Асмус стала похожа на блогера Даню Милохина.

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