Перекрасившую волосы Кристину Асмус спутали с Даней Милохиным

Сменившая имидж Кристина Асмус стала похожа на Даню Милохина

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус сходила к парикмахеру и стала похожа на Даню Милохина.

Фото: Инстаграм Асмус

Экс-супруга Гарика Харламива опубликовала фото из парикмахерской. Звезда сериала "Интерны" объяснила, что пытается избавиться от чёрного цвета волос, в который она окрасилась ради роли в кино.

Асмус решила вернуться к привычному блонду, однако в процессе преображения забеспокоилась о результате.

"Выхожу из чёрного. Интересно, а мастер знает, что он делает? Вот это вот по плану?" — написала актриса под фото в своём Инстаграм*.

Сама актриса иронично сравнила себя с профессором Эммет Брауном из фильма "Назад в будущее".

Подписчики же выразили уверенность в том, что Асмус стала копией блогера Дани Милохина.

"Милохин в женском обличии"; "Это не она. Это Даня Милохин. Расходимся"; "На Джиллиан Андерсон похожа чем-то", — писали фолловеры под постом звезды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской