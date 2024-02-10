Перекрасившую волосы Кристину Асмус спутали с Даней Милохиным

Актриса Кристина Асмус сходила к парикмахеру и стала похожа на Даню Милохина.
Экс-супруга Гарика Харламива опубликовала фото из парикмахерской. Звезда сериала "Интерны" объяснила, что пытается избавиться от чёрного цвета волос, в который она окрасилась ради роли в кино.
Асмус решила вернуться к привычному блонду, однако в процессе преображения забеспокоилась о результате.
"Выхожу из чёрного. Интересно, а мастер знает, что он делает? Вот это вот по плану?" — написала актриса под фото в своём Инстаграм*.
Сама актриса иронично сравнила себя с профессором Эммет Брауном из фильма "Назад в будущее".
Подписчики же выразили уверенность в том, что Асмус стала копией блогера Дани Милохина.
"Милохин в женском обличии";
"Это не она. Это Даня Милохин. Расходимся";
"На Джиллиан Андерсон похожа чем-то", — писали фолловеры под постом звезды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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