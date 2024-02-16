Садальский посоветовал Марку Варшаверу лечиться водкой с перцем

Станислав Садальский отреагировал на сообщение о том, что директору "Ленкома" Марку Варшаверу потребовалась медицинская помощь.
Сам Варшавер заверил, что отправится на работу и жить будет долго, несмотря на слухи о своей болезни.
Садальский считает, что директору прославленного театра лучше отлежаться дома.
"Не надо заражать артистов театра!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Он посоветовал Варашверу народное средство лечения.
"Кстати, попробуйте рецепт лечения вашей любимой народной артистки театра — водку с перцем", — дал рекомендации Садальский.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...