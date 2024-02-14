Милявская записала видео с упрёками активистам, которые отменили её концерты по всей стране

Лолита упрекнула активистов, которые добились отмены её юбилейных концертов

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская обратилась к тем людям, которые устроили против неё травлю и добились отмены её концертов в честь 60-летнего юбилея.

Фото: Инстаграм Милявской

Милявская с горечью констатировала, что вернёт зрителям деньги за билеты, так как её юбиленйые концерты были отменены по требованиям активистов-общественников.

Певица рассказала, что часто выступала в госпиталях перед раненными, спасая их от уныния. Рассказала она и о делах благотворительности, когда приобретала оборудование для медицинских нужд. Напомнила она и о своих концертах в ДНР.

Артистка рассказала, как её сняли с электрички на Украине, когда она ехала навестить дочь. Милявская отметила, что ей запретили въезд на Укриану на 10 лет.

Певица упрекнула тех, кто желает ей неприятностей. Она призвала своих хейтеров побояться Бога.

Милявская рассказала, что займётся восстановлением храма на новых российских территориях.

Ранее Лолита Милявкая пообещала отказаться от вечеринок.