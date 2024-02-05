Лишённая концертов Лолита дала обещание: "И никаких больше вечеринок!"

Лолита Милявская призналась, что скучает по пению

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Страдающая от отмены концертов Лолита Милявская в песенной форме пообещала покончить с вечеринками.

Фото: Инстаграм Лолиты Милявской

Милявская сделала из своего вынужденого творческого простоя настоящий перфоманс. Звезда постоянно публикует видео с намёками на свою печальную участь изгнанницы из шоу-бизнеса.

При этом Лолита не унывает. Она занялась арт-терапией, решив перекрасить потолок своего дома с помощью красок и трафарета.

В своём новом видео Лолита расказала о надежде на чудо воскрешения. Певица призналась, что соскучилась по пению.

"И никаких больше вечеринок!" — эмоционально спела знаменитость, сидя в машине.

Подписчики увидели в этом намёк на "голую вечеринку" Насти Ивлеевой, после которой у звёзд начались неприятности.