Лишённая концертов Лолита дала обещание: "И никаких больше вечеринок!"

Страдающая от отмены концертов Лолита Милявская в песенной форме пообещала покончить с вечеринками.
Милявская сделала из своего вынужденого творческого простоя настоящий перфоманс. Звезда постоянно публикует видео с намёками на свою печальную участь изгнанницы из шоу-бизнеса.
При этом Лолита не унывает. Она занялась арт-терапией, решив перекрасить потолок своего дома с помощью красок и трафарета.
В своём новом видео Лолита расказала о надежде на чудо воскрешения. Певица призналась, что соскучилась по пению.
"И никаких больше вечеринок!" — эмоционально спела знаменитость, сидя в машине.
Подписчики увидели в этом намёк на "голую вечеринку" Насти Ивлеевой, после которой у звёзд начались неприятности.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.