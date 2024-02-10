Прохор Шаляпин перепутал Марину Федункив с певицей Максим

Прохор Шаляпин выдал Марину Федункив за певицу Максим

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал совместное фото с актрисой Мариной Федункив и заявил, что это певица Максим.

Фото: Инстаграм Шаляпина

Шоумен Прохор Шаляпин опубликовал в своём Инстаграм* снимок в обнимку с актрисой Мариной Федункив, однако подпись под снимком вводит подписчиков в заблуждение.

"С замечательной талантливой певицей Максим", — подписал фото Шаляпин.

Фото он сопроводил песней Максим "Знаешь ли ты".

Фолловеров, однако, Прохору не удалось обмануть. Они быстро узнали Федункив и посоветовали Шаляпину проверять то, что ему наливают.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала об особенной дружбе с Прохором Шаляпиным.

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