Иван Ургант посетил могилу матери

Иван Ургант почтил память своей покойной матери

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант приехал на кладбище в день рождения матери.

Фото: Инстаграм Ивана Урганта

Ургант рассказал, что ярким воспоминанием его детства был спектакль "Бумбараш", в котором играла его мама актриса Валерия Киселёва.

"Я очень долго не мог решить, какой памятник поставить маме на кладбище. А потом мой друг Гриша, которому я никогда про всё это не рассказывал, взял и нарисовал проект. И я понял, что лучше и не придумать", — написала телеведущий в запрещённой социальной сети.

Памятник матери Урганта на Комаровском поселковом кладбище представлет собой круг из белого камня с золотистыми буквами.

Актриса Валерия Киселёва сконачалась в 2015 году. Её называют мастером эпизодов. В театре им. Комиссаржевской, где она работала, её ценили за полифонию красок, тонкий юмор и сильнейшую энергетику.

Ранее Иван Ургант обратился к россиянам.