Иван Ургант обратился к россиянам

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Шоумен Иван Ургант направил важные и теплые слова своим поклонникам в преддверии Нового года. Он призвал не грустить, не обижать друг друга, быть добрыми и внимательными. Иван Ургант пожелал зрителям здоровья и веселья, заключив свои поздравления словами любви.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Согласно данным "Комсомольской правды", в течение последних двух лет Иван Ургант вынужден перебиваться случайными заработками, выступая перед богатой публикой и участвуя в международных корпоративах. На одном из таких мероприятий он признался в своей глубокой любви к России.

Ранее было сообщено, что шоумен провел благотворительный аукцион для фонда "Друзья", в котором он является соучредителем.