Иван Ургант обратился к россиянам

Шоумен Иван Ургант направил важные и теплые слова своим поклонникам в преддверии Нового года. Он призвал не грустить, не обижать друг друга, быть добрыми и внимательными. Иван Ургант пожелал зрителям здоровья и веселья, заключив свои поздравления словами любви.
Согласно данным "Комсомольской правды", в течение последних двух лет Иван Ургант вынужден перебиваться случайными заработками, выступая перед богатой публикой и участвуя в международных корпоративах. На одном из таких мероприятий он признался в своей глубокой любви к России.
Ранее было сообщено, что шоумен провел благотворительный аукцион для фонда "Друзья", в котором он является соучредителем.
Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.