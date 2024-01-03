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Иван Ургант обратился к россиянам

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шоумен Иван Ургант направил важные и теплые слова своим поклонникам в преддверии Нового года. Он призвал не грустить, не обижать друг друга, быть добрыми и внимательными. Иван Ургант пожелал зрителям здоровья и веселья, заключив свои поздравления словами любви.

Иван Ургант обратился к россиянам
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Согласно данным "Комсомольской правды", в течение последних двух лет Иван Ургант вынужден перебиваться случайными заработками, выступая перед богатой публикой и участвуя в международных корпоративах. На одном из таких мероприятий он признался в своей глубокой любви к России.

Ранее было сообщено, что шоумен провел благотворительный аукцион для фонда "Друзья", в котором он является соучредителем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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