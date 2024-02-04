Певица Юлия Ковальчук показала шикарную фигуру: 7 месяцев после вторых родов

Певица Юлия Ковальчук продемонстрировала идеальную фигуру после двух родов

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук похвасталась стройной талией.

Фото: Инстаграм Ковальчук

Ковальчук опубликовала видео в купальнике. Певица попозировала с телефоном у зеркала, показав точёную фигуру.

Певица стала мамой во второй раз меньше года назад.

"7 месяцев после вторых родов. Восстановление, конечно, сложнее, но очень стараюсь", — написала звезда под видео.

Ранее Ковальчук показала фото с мужем, певцом Алексеем Чумаковым, с отдыха у моря.