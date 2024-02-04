Певица Юлия Ковальчук показала шикарную фигуру: 7 месяцев после вторых родов

Экс-участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук похвасталась стройной талией.
Ковальчук опубликовала видео в купальнике. Певица попозировала с телефоном у зеркала, показав точёную фигуру.
Певица стала мамой во второй раз меньше года назад.
"7 месяцев после вторых родов. Восстановление, конечно, сложнее, но очень стараюсь", — написала звезда под видео.
Ранее Ковальчук показала фото с мужем, певцом Алексеем Чумаковым, с отдыха у моря.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.