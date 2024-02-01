Юлия Ковальчук показала фото с отдыха с супругом Алексеем Чумаковым

Экс-участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук опубликовала совместное фото с супругом Алексеем Чумаковым.
Ковальчук поделилась фотографией в обнимку с мужем. Звёздная супружеская пара отдыхает на жарком курорте у моря.
"Увезти с отдыха хотя бы одну общую фотографию — это бесценно", — написала певица под семейным снимком.
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