Юлия Ковальчук показала фото с отдыха с супругом Алексеем Чумаковым

Юлия Ковальчук поделилась фото с мужем Алексеем Чумаковым с курорта

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук опубликовала совместное фото с супругом Алексеем Чумаковым.

Фото: Инстаграм Юлии Ковальчук

Ковальчук поделилась фотографией в обнимку с мужем. Звёздная супружеская пара отдыхает на жарком курорте у моря.

"Увезти с отдыха хотя бы одну общую фотографию — это бесценно", — написала певица под семейным снимком.

Ранее сообщалось, что Александр Ревва вышел в свет с красавицей женой.