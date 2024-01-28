Садальский возмущён попыткой экоактивистов уничтожить картину "Джоконда"

Станислав Садальский заявил, что пытавшихся испортить полотно Леонардо да Винчи "Мона Лиза", нужно судить как террористов.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на новость о том, что экологические активисты облили супом картину "Джоконда" в Лувре. Благо, что полотно было защищено блронированным стеклом.
"Это преступники Да как же? Они же французы, "утонченные европейцы", примеру которых должен следовать весь "культурный мир", — выразил своё возмущение заслуженный артист РСФСР.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.