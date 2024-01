Садальский возмущён попыткой экоактивистов уничтожить картину "Джоконда"

Станислав Садальский заявил, что пытавшихся испортить полотно Леонардо да Винчи "Мона Лиза", нужно судить как террористов.

Фото: commons.wikimedia.org by C2RMF: Galerie de tableaux en très haute définition: image page is licensed under This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art.