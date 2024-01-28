Садальский возмущён попыткой экоактивистов уничтожить картину "Джоконда"

Садальский осудил атаку экоактивистов на картину "Джоконда": это преступники

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский заявил, что пытавшихся испортить полотно Леонардо да Винчи "Мона Лиза", нужно судить как террористов.

Фото: commons.wikimedia.org by C2RMF: Galerie de tableaux en très haute définition: image page is licensed under This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на новость о том, что экологические активисты облили супом картину "Джоконда" в Лувре. Благо, что полотно было защищено блронированным стеклом.

"Это преступники Да как же? Они же французы, "утонченные европейцы", примеру которых должен следовать весь "культурный мир", — выразил своё возмущение заслуженный артист РСФСР.