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Собчак ожидает, что Канье Уэст привлечёт к своему проекту звезду сериала "Слово пацана"

Собчак оценила обложку к новому альбому Канье Уэста

0:42
Шоу-бизнес

Ксения Собчак считает, американский рэпер Канье Уэст продолжит сотрудничество с дизайнером Гошей Рубчинским и актёрами из сериала "Слово пацана".

Собчак оценила обложку к новому альбому Канье Уэста
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак

Собчак оценила обложку нового музыкального альбома Vultures Канье Уэста, на котором изображены грифы.

"Посмотрим, что там у него будет с точки зрения музыки (он всё-таки хорош), да и с точки зрения визуала интересно, как ещё Гоша Рубчинский себя проявит, и появится ли ещё Леон Кемстач", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст привлёк к рекламе своего мерча звезду сериала "Слово пацана", исполнившего роль "Ералаша" Ярослава Могильникова. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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