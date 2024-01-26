Собчак ожидает, что Канье Уэст привлечёт к своему проекту звезду сериала "Слово пацана"

Ксения Собчак считает, американский рэпер Канье Уэст продолжит сотрудничество с дизайнером Гошей Рубчинским и актёрами из сериала "Слово пацана".
Собчак оценила обложку нового музыкального альбома Vultures Канье Уэста, на котором изображены грифы.
"Посмотрим, что там у него будет с точки зрения музыки (он всё-таки хорош), да и с точки зрения визуала интересно, как ещё Гоша Рубчинский себя проявит, и появится ли ещё Леон Кемстач", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст привлёк к рекламе своего мерча звезду сериала "Слово пацана", исполнившего роль "Ералаша" Ярослава Могильникова.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.