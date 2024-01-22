Собчак высказалась по поводу требования СК РФ арестовать Блиновскую

Телеведущая Собчак считает абсурдным намерение СК РФ арестовать Блиновскую

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что думает относительно желания СК РФ арестовать блогера Елену Блиновскую.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Собчак заявила, что считает такой приговор неоправданно жестоким. По мнению журналистки, экономические преступления не должны наказываться так сурово.

Собчак заявила, что 16 лет колонии, которые могут назначить Блиновской — это абсурд. Журналистка напомнила, что намного меньшие наказания назначают за гораздо более серьёзные преступления.

"А тут 16 (лет) за махинации с налогами? Это как?" — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Замоскворецкий суд Москвы 22 января рассмотрит просьбу следствия о заключении Блиновской под стражу. Представители СК РФ объяснили, что обратились в суд с такой просьбой ввиду множественных нарушений домашнего ареста блогером.

Ранее по решению суда Блиновской продлили до 26 января домашний арест по делу о неуплате налогов. Задолженность блогера, составлявшая 918 миллионов рублей, теперь уже увеличилась до 1 млрд 490 млн рублей, пишет Telegram-канала Shot.