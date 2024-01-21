Кушанашвили поделился своим мнением относительно событий на вечеринке Ивлеевой

Кушанашвили высказался о ситуации с вечеринкой Ивлеевой

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В подкасте Антона Штейна, опубликованном на YouTube, Отар Кушанашвили выразил резкое осуждение участников обнаженной вечеринки Анастасии Ивлеевой.

Фото: prt scr youtube.com/КАКОВО?!

Однако, он также критически высказался о тех, кто начал травить артистов, принимавших участие в событии, сообщает gazeta. ru. Шоумен выразил негодование по поводу "уродливости" участников вечеринки, но осудил травлю, считая ее несоразмерной с масштабом произошедшего. Отар Кушанашвили поддержал саму Настю, рассматривая ее как пострадавшую сторону в этой ситуации.

Он отметил, что Ивлеева пригласила к себе людей, которых рассматривала как друзей, но после скандала большинство из них отреклись от события и самой Насти.