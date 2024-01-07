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Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу

2:22
Шоу-бизнес

Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады. Однако не все артисты, выходившие на сцену в Москве, были представлены на экранах телевизоров, сообщает KP.RU.

Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Фото: prt scr youtube.com/Официальный канал Григория Лепса

Рождественский концерт Лепса состоялся 24 декабря 2023 года, вскоре после вечеринки, устроенной Настей Ивлеевой. В тот момент начал накаляться скандал, который, впоследствии, обернулся серьезными финансовыми потерями для участников и оказал влияние на их репутацию.

Известные артисты, такие как Лолита Милявская и Филипп Киркоров лишились возможности участвовать в концертах и корпоративах. Кроме того, они были исключены из новогодних эфиров, а также из "Песни года" и телефильма. Ксения Собчак и Настя Ивлеева потеряли миллионные гонорары.

Скандал затронул также и певицу Глюкозу. Сначала Максим Фадеев анонсировал, что лишает артистку ее известного псевдонима и запрещает исполнение написанных им хитов из-за скандала. Позднее Первый канал исключил блондинку из телеверсии рождественского концерта Лепса.

Филипп Киркоров открывал концерт исполнением песни "Летите, летите", затем он делил сцену с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским во время "Жары в Дубае", однако это не было показано в телеэфире.

Глюкоза выходила на сцену с композицией "Мурашки", но телезрители не увидели ее выступление.

Важно отметить, что 7 января Киркоров и Шуфутинский выступили в Дубае. Бывший муж Аллы Пугачевой извинился со сцены за утрату доступа к российской сцене и выразил сожаление о том, что не может наслаждаться теплом, сравнимым с тем, что царит в Дубае, игнорируя, возможно, аплодисменты российской публики.

"Я не могу представить свою жизнь без России, без своего дома. Даже здесь, вдали от родины, я всё равно чувствую русский дух, потому что только русские духом могут так праздновать Рождество. Мы всегда останемся этими людьми!" — обратился к соотечественникам артист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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