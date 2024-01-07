У певицы Натальи Штурм скончалась мама

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Наталья Штурм сообщила о личном горе — она потеряла маму, которую очень любила и считала смыслом жизни.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Натальи Штурм

Артистка опубликовала серию видео, где делится личной трагедией и плачет.

"Надо дышать, дышать… Я не пью, как многие мои коллеги… Мама… Мама была смыслом моей жизни. Я делала все для нее… Все! Абсолютно! Вся моя жизнь была для мамы", — рыдает Наталья.

Друзья уже выразили слова поддержки 57-летней певице.

По информации, 90-летняя мама артистки — Елена Константиновна скончалась в четверг. Она редко жаловалась на здоровье. Наталья Штурм всегда говорила, что её мама выглядит бодрее, чем она в свои 57.