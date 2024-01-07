Киркоров, Меладзе, Ивлеева: кто ещё не заплатил налоги после "голого шабаша"

3:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Обсуждение "голого шабаша" у Ивлеевой закончилось, но для участников всё только начинается.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

К Ивлеевой, Лолите, Филиппу Киркорову и другим участникам вечеринки пришло предложение немедленно заплатить налоги. И к тому, кто не участвовал, оно тоже пришло, поскольку многие из них не платили налоги годами.

137 млн рублей налогов заплатила сама Ивлеева.

"Так вот о чём плакала Ивлеева на камеру, когда просила "дать ей второй шанс"! Это шанс продолжать зарабатывать в России невероятные суммы. И это самая плохая новость для "звёзд шоу — бизнеса". Потеря денег, контрактов на рекламу, отмена корпоративов и концертов, за которые они получали огромные деньги", — пишет издание "Украина.ру".

Общие потери участников "шабаша" — примерно 300 млн рублей. Эта вечеринка также повлияла на их имидж, который будет иметь гораздо более серьёзные последствия, чем просто "налоги".

А самая интересная история произошла с певцом Валерием Меладзе, который поспешил заплатить 2 млн рублей налогов, хотя он не был на вечеринке, и даже в России его не было.

После того, как он где-то в Дубае поддержал лозунг националистов Украины — "Слава Украине!", ответив "Героям слава!", его вряд ли кто-то позовёт на корпоратив. Но он беспокоится о другом. Меладзе, его родителям, сестре и трём его дочкам (экс-граждане Украины, проживают в Москве) принадлежат квартиры, дома, один ТЦ, кафе, многочисленные предприятия, участки и т. д. Это недвижимость на несколько миллиардов рублей. Сам он когда-то хвастался, что у него "17 особняков" в Москве и Московской области.

Ещё две экс-гражданки Украины, Лолита Милявская и Анна Асти потеряли десятки миллионов рублей. С ними разрываются контракты. Их вычёркивают из программ и эфиров. Асти и Лолиту "удалили" из Песни года.

Но извинений нет, они, кажется, рассчитывают, что "пошумят и забудут".

Неужели "селебрити" вернутся, заплатив налоги и продолжая свою многолетний "шабаш" на сцене? Ещё как вернутся и станцуют, напевая про всё, что угодно. Проведут "корпорат", запишут стримы.

Но "вечеринка" и реакция на неё народа и государства уже чётко расставила акценты. Всем им нужно, наконец, определиться. Нужно ясно сказать: вы с народом или нет? Поддержку нашим бойцам СВО и их семьям? Об этом даже стыдно говорить, поскольку просить у них позорно.

Но кто из участников той вечеринки помогал спецоперации? Кроме Димы Билана, похоже, никто. Филипп Киркоров в самом начале СВО посетил госпиталь в Феодосии, и забыл про них.

Вся эта история с "голым шабашом" — это сигнал продюсерам: им, кстати, тоже пора определиться.

Киркоров, Меладзе, Ивлеева: кто ещё не заплатил налоги после "голой вечеринки"