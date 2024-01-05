Назло Алле Пугачёвой: Резник нашёл нужным разоблачить зарвавшуюся Вайкуле

Поэт Илья Резник поддержал своего друга композитора Раймонда Паулса, который публично поругался с певицей из Латвии Лаймой Вайкуле.

Фото: prt scr youtube.com/Угадай

Напомним, она заявляла, что Паулс копировал хиты, не сочиняя своей музыки. На это высказывание он тогда ответил, что никогда серьёзно не относился к этой певице, и считает слова Лаймы "бредом".

О конфликте узнал Резник., отметив, что Вайкуле ведёт себя неподобающим образом.

"Вайкуле всегда была неблагодарной по отношению ко мне. Но Раймонд… Он — великий композитор, пианист и дирижер… Мы с Раймондом в своё время создали эту певицу назло Алле Борисовне, когда ненадолго с ней поссорились. Вытащили Вайкуле из кабака, вывели на сцену", — подчеркнул поэт.

По его словам, именно они сделали певицу известной на весь СССР.

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