Чтобы провести новогодние каникулы и отдохнуть от ежедневной работы, певица Ольга Орлова отправилась в Таиланд.
В отпуске она наслаждается вместе с мужем, маленькой дочкой и подружкой — Ксенией Бородиной, телеведущей, которая тоже прилетела сюда со своими детьми.
С отдыха в соцсетях Орлова поделилась новыми фотографиями. В одном из фото Ольга стоит у бассейна. 46-летняя певица показала своё стройное тело, показывая чёрный бикини.
Она с юмором отреагировала на потенциальную критику, отметив, что хейтеры могут озвучить мнение в комментариях.
Недоброжелатели тут же напомнили Орловой об участии в "голой вечеринке" Ивлеевой, утверждая, что после того события "так себя вести не надо"
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.