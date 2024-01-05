После позора в "голом шабаше" Ольга Орлова всё-таки оголилась на публике

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Чтобы провести новогодние каникулы и отдохнуть от ежедневной работы, певица Ольга Орлова отправилась в Таиланд.

Фото: Instagram Ольги Орловой

В отпуске она наслаждается вместе с мужем, маленькой дочкой и подружкой — Ксенией Бородиной, телеведущей, которая тоже прилетела сюда со своими детьми.

С отдыха в соцсетях Орлова поделилась новыми фотографиями. В одном из фото Ольга стоит у бассейна. 46-летняя певица показала своё стройное тело, показывая чёрный бикини.

Она с юмором отреагировала на потенциальную критику, отметив, что хейтеры могут озвучить мнение в комментариях.

Недоброжелатели тут же напомнили Орловой об участии в "голой вечеринке" Ивлеевой, утверждая, что после того события "так себя вести не надо"

Ивлеева решила уехать из России на время пересидеть скандал