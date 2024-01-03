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Эмигрирует ли из России певец Филипп Киркоров

1:34
Шоу-бизнес

В прошлом Филипп Киркоров высказывал поддержку Алле Пугачёвой, которая покинула Россию. Он также выражал сочувствие другим артистам, которые покинули страну из-за разногласий с властями.

Эмигрирует ли из России певец Филипп Киркоров
Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Однако сам он недавно заявил, что не планирует эмигрировать из России. Он сказал, что его будущее и будущее его детей связано только с РФ.

Конечно, он тяжело переживает ситуацию с бойкотом, видя, что его публичные извинения за участие в "голой вечеринке" народ пока не принял. Сейчас он находится в подавленном состоянии.

Новый год Филипп провёл в окружении близких ему людей. Сразу после речи Владимира Путина Киркоров гостям сказал, что скандал открыл ему глаза на многие, добавив, что без испытаний его жизнь была бы пресной, пишет 7days.

Кстати, певец планировал поработать на новый год, потом уехать в отпуск. Но все его выступления отменили, а значит, он может уехать из России уже в эти дни, пишет издание.

"На отдых он изначально планировал отправиться в середине января. Но не исключено, что в нынешних условиях сделает это раньше", — цитирует издание источник.

Вполне возможно, что Киркоров может изменить свое решение об эмиграции в будущем. Это может произойти, если Киркоров почувствует, что его карьера в России рухнула. В конечном итоге, решение об эмиграции остаётся за Киркоровым.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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