Убежит ли из России блогер Настя Ивлеева

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

"Голый шабаш" Насти Ивлеевой стал главным событием шоубиза РФ 2023 года.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Её откровенные наряды, а также наряды Собчак, Киркорова, Лолиты и других, не обсудил лишь ленивый. Звёзды потеряли репутации, контракты. Суд присудил самой Насте штраф — 100 тысяч рублей. Но это далеко не всё наказание, которое она понесёт.

Об этом сообщил экстрасенс Денис Брендер.

"Основной удар у Насти впереди. О нем она сейчас даже пока не подозревает. Да и вообще пока что блогер до сих пор до конца не понимает, что с ней произошло. Настя будто бы боится посмотреть правде в глаза. Её катастрофа будет заключаться в огромных убытках. Сейчас некоторые люди, оскорбившиеся её вечеринкой, хотят отсудить у нее миллиард рублей", — в беседе с PROZVEZD отметил ясновидящий.

По его словам, от Ивлеевой отвернутся почти все друзья, и ей придётся на время покинуть страну.

Но второй дом не станет для блогера спасением, а наоборот — заключением. В течение 2024 года она будет осознавать свои ошибки, и станет готова изменить свою жизнь, подытожил Брендер.

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