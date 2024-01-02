Киркорова и Лолиту вырезали из телевизионной версии "Песни года"

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Фестиваль "Песня года" в телевизионной версии оказался отредактированным, и из эфира были исключены выступления Народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Лолиты Милявской. Это решение связано с тем, что оба артиста были критикованы за участие в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, как и певица Анна Аст. Также из эфира исключили выступление Михаила Шуфутинского и Александра Реввы.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Филиппа Киркорова

Согласно информации от KP. RU, трансляция фестиваля была изменена, чтобы не включать артистов, подвергшихся критике после своего участия в обсуждаемом мероприятии. Однако выступление Димы Билана с песней "Острой бритвой" все же осталось в телевизионной версии. Ранее Билан, подобно Киркорову и Лолите, был вынужден записать видео с извинениями после посещения клуба "Мутабор".