Подруга певицы Селены Гомес, которая отдала ей свою почку, раскрыла правду о конфликте с певицей

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

История дружбы между певицей Селеной Гомес и ее подругой Франсией Райс оказалась запутанной и непонятной. В 2017 году, когда Гомес нуждалась в трансплантации почки из-за осложнений волчанки, Райса стала её донором. Однако после успешной операции появились слухи о скрытой вражде между подругами. Считалось, что Гомес не берегла новый орган и злоупотребляла алкоголем, что раздражало Райсу. Сама же Гомес назвала своей ближайшей подругой не Райсу, а коллегу по сцене певицу Тейлор Свифт.

Фото: Личный аккаунт Селены Гомез в Instagram by Селена Гомез

Франсия не комментировала ситуацию, а если и говорила, то в основном защищала Гомес. Однако теперь девушка призналась, что на самом деле они не общались целых 6 лет.

"Мне до сих пор кажется безумием, что люди были настолько заинтересованы в нашей дружбе… На самом деле мы почти не разговаривали шесть лет. В прошлом году мы вообще не разговаривали", — рассказала Райса в интервью USA Today.

Они встретились лишь в июле 2013 года, когда Гомес поздравила Райсу с 35-летием.

"Ничего конкретного не произошло, и если вы спросите любую из нас, мы не сможем сказать, что случилось. Нам нужно было провести время отдельно. Мы с ней все еще узнаем друг друга заново", — призналась Райса.

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