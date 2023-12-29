Гарик Харламов написал письмо к Деду Морозу и высмеял свой развод с Асмус

Юморист Гарик Харламов опубликовал в своем Instagram* забавное видео, в котором написал письмо Деду Морозу с нестандартными пожеланиями. Он выразил желание получить подарок в виде умения заключать брачный договор, объяснив, что только сейчас осознал свою неспособность писать ручкой. Харламов пошутил также о желании ходить в туалет в одно и то же время, чтобы избежать сюрпризов.
Комик выразил запрос Деду Морозу на рекомендацию хорошего уролога, указав, что сказочному персонажу уже довольно много лет. Он также попросил не потеть, не знать песню Инстасамки "За деньги да", а также стать президентом Коста-Рики и арбузом.
Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе в 2020 году, но продолжили поддерживать дружеские отношения и даже жили в одном доме. В апреле 2023 года Асмус сообщила о своем переезде.
*внесен в реестр запрещенных сайтов в РФ
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