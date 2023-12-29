Рэпер Vacío обжаловал штраф за пропаганду нетрадиционных отношений

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Рэпер Vacío (Николай Васильев) обжаловал штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили в пятницу в Лефортовском суде Москвы.

Фото: Лефортовский районный суд

Напомним, он подвергся самым суровым наказаниям из всех участников нашумевшей голой вечеринки Насти Ивлеевой — административному аресту на 15 суток за хулиганство и штрафу 200 тысяч рублей за пропаганду гомосексуализма.

Vacío-Васильев уже пытался обжаловать арест, но безуспешно — во вторник Мосгорсуд оставил этот приговор в силе.

Как и его коллеги по сомнительной тусовке, музыкант уже извинился перед оскорблённой общественностью. Он заверил при этом, что не поддерживает и не хотел никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Дата рассмотрения его новой апелляции ещё не назначена, добавили в суде.