Рэпер Vacío (Николай Васильев) обжаловал штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили в пятницу в Лефортовском суде Москвы.
Напомним, он подвергся самым суровым наказаниям из всех участников нашумевшей голой вечеринки Насти Ивлеевой — административному аресту на 15 суток за хулиганство и штрафу 200 тысяч рублей за пропаганду гомосексуализма.
Vacío-Васильев уже пытался обжаловать арест, но безуспешно — во вторник Мосгорсуд оставил этот приговор в силе.
Как и его коллеги по сомнительной тусовке, музыкант уже извинился перед оскорблённой общественностью. Он заверил при этом, что не поддерживает и не хотел никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
Дата рассмотрения его новой апелляции ещё не назначена, добавили в суде.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.