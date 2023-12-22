Пришедшего на голую вечеринку Ивлееевой в одном носке рэпера Vacio отправили в изолятор

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер, интимные места которого на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой прикрывал только носок, отправился в ИВС на 15 суток.

Фото: Инстаграм Ивлеевой

Рэпера Vacio с носком на причинном месте посадили в изолятор временного содержания на 15 суток. Ему также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Его обвинили в мелком хулиганстве. В его действиях увидели также пропаганду запрещенной в России организации ЛГБТ*.

Артист извинился за своё поведение. Он объяснил, что просто хотел подарить всем хорошее настроение. Vacio назвал себя простым русским парнем, который выступает за здоровый образ жизни. Он заверил, что ЛГБТ* вообще не его тема.

Ранее рэпер Джиган заявил, что Ивлеева "пранканула" адекватный людей.

* признана в России экстремистской организацией.