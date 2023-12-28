Актриса Яна Поплавская высказала свое мнение о ситуации с "голой" вечеринкой Анастасии Ивлеевой в своем Telegram-канале.
Она сообщила, что участники мероприятия теперь обращаются к адвокатам и просят поддержки у Аппарата Президента. Поплавская подчеркнула, что это не травля, а "справедливый народный суд".
Актриса выразила свое презрение к участникам вечеринки, называя их жалким сборищем, которое теперь вымаливает прощения, в отличие от предыдущего поведения, когда они проявляли гордость и высокомерие. Поплавская подчеркнула, что народ терпелив, но "камень был брошен", и терпение лопнуло.
Она также высказала предположение, что Ксении Собчак, поддержавшей Ивлееву, ничего не угрожает, и именно поэтому та активно комментирует события в соцсетях.
"Если бы она была в опасности, стояла бы гробовая тишина", — приводит слова Яны News.ru.
Ранее сообщалось, что экс-участница "Дома-2" предложила Ивлеевой помощь в поездке на Донбасс, а шоумен Стас Барецкий заявил, что готов найти миллиард рублей для Насти.
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