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Яна Поплавская заявила, что участники "голой" вечеринки просят поддержки у АП

1:12
Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская высказала свое мнение о ситуации с "голой" вечеринкой Анастасии Ивлеевой в своем Telegram-канале.

Яна Поплавская заявила, что участники "голой" вечеринки просят поддержки у АП
Фото: prt scr youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Она сообщила, что участники мероприятия теперь обращаются к адвокатам и просят поддержки у Аппарата Президента. Поплавская подчеркнула, что это не травля, а "справедливый народный суд".

Актриса выразила свое презрение к участникам вечеринки, называя их жалким сборищем, которое теперь вымаливает прощения, в отличие от предыдущего поведения, когда они проявляли гордость и высокомерие. Поплавская подчеркнула, что народ терпелив, но "камень был брошен", и терпение лопнуло.

Она также высказала предположение, что Ксении Собчак, поддержавшей Ивлееву, ничего не угрожает, и именно поэтому та активно комментирует события в соцсетях.

"Если бы она была в опасности, стояла бы гробовая тишина", — приводит слова Яны News.ru.

Ранее сообщалось, что экс-участница "Дома-2" предложила Ивлеевой помощь в поездке на Донбасс, а шоумен Стас Барецкий заявил, что готов найти миллиард рублей для Насти.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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