Baza: артисты извинились после того, как Путин узнал о "голой" вечеринке

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Проблемы для артистов, связанных с "голой" вечеринкой, начались после того, как ее содержание вызвало недовольство военных, участвующих в СВО.

Фото: kremlin.ru

Согласно данным Telegram-канала "Baza", недавно президент РФ Владимир Путин участвовал в церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героя России военнослужащим ВС РФ. Через сутки после этого произошла нашумевшая "голая" вечеринка в клубе "Мутабор". Тот, кто именно из военнослужащих был возмущен, неизвестно, однако фото и видео позднее добрались до первого лица государства, и, по-видимому, случившееся ему не понравилось.

Участникам вечеринки стало известно, что у них возникнут серьезные проблемы, поэтому они поспешили извиниться.

Ранее сообщалось, что московский клуб Gipsy отменил выступление Анны Асти из-за участия в "голой" вечеринке Ивлеевой, а Дмитрий Песков отказался комментировать случившееся.