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Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов найти миллиард рублей для Ивлеевой

1:15
Шоу-бизнес

Российский шоумен Стас Барецкий выразил поддержку "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой, хоть и не смог присоединиться к ней лично из-за профессиональных обязанностей.

Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов найти миллиард рублей для Ивлеевой
Фото: Wikipedia by llamafloor is licensed under CC BY 2.0

Барецкий рассказал, что его приглашали на мероприятие, но в тот вечер он был занят другим проектом. Он выразил готовность присоединиться к "голой" вечеринке, шутливо добавив, что мог бы "нацепить колье на одно место".

На вопрос о возможном бойкоте в свой адрес, Барецкий заметил, что ему постоянно объявляют бойкоты. Артист также возмутился позицией режиссера Иншакова, который заявил о намерении подать иск на миллиард рублей против Ивлеевой.

"Насте я сказал — если тебя засудят, найду тебе миллиард рублей и поддержу!" — передаёт слова Стаса "Московский Комсомолец".

Напомним, последствия скандальной новогодней вечеринки Анастасии Ивлеевой стали всенародным предметом обсуждения. Участники мероприятия столкнулись с отказами от участия в новогодних эфирах и отменой концертов, после того, как о нем узнал Владимир Путин

Кроме того, экс-участница "Дома-2" предложила Ивлеевой помощь в поездке на Донбасс.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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