Экс-участница "Дома-2" предложила Ивлеевой помощь в поездке на Донбасс

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Последствия скандальной новогодней вечеринки Анастасии Ивлеевой стали всеобщим предметом обсуждения. Участники мероприятия столкнулись с отказами от участия в новогодних эфирах и отменой концертов.

Фото: Фото с личного аккаунта Насти Ивлеевой в социальный сетях

Тем не менее, видео, где Ивлеева выражает готовность посетить зону проведения СВО, вызывало отклик общества. Бывшая участница "Дом-2" и ветеран военных действий на Донбассе Наталья Максимус-Хим предложила помощь блогерше в ее стремлении.

Наталья Максимус-Хим объясняет, что ее реакция обусловлена не только отказом Ксении Собчак, к которой Ивлеева обращалась ранее, но и ее собственным опытом на передовой. Она выразила готовность помочь Ивлеевой и другим участникам в исправлении ситуации, пригласив их на Донбасс, чтобы они поняли реальные трудности, с которыми сталкиваются жители этого региона.

"Если человек хочет что-то сделать, чтобы загладить свою вину, я готова в этом помочь", — передает слова Натальи "Московский Комсомолец".

Она также подчеркнула важность понимания реальностей жизни на Донбассе и выразила надежду, что подобные события помогут участникам вечеринки по-настоящему осознать и понять боль и важность ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что артисты извинились после того, как Владимир Путин узнал о "голой" вечеринке.