Наученная горьким опытом Собчак отметила корпоратив в кокошнике за самоваром

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак постаралсь провести свой корпоратив максимально пристойно. Она нарядилась в кокошник, платок с русским узором и села за самовар.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак

К празднику, который Собчак устроила для своих сотрудников, придраться нельзя. После скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой вечеринка Ксении выглядит подчёркнуто чинно и благородно.

Её коллеги также нарядлись в кокошники и с достоинством попивали чай из самовара в ресторане "Лапоть".

"С моей командой девочек разгулялись в ресторане "Лапоть", где пробывали всю нашу багатую русскую кухню!" — написал под видео журналистка.

Ранее Ксения Собчак приняла участие в марафоне извинений звёзд по поводу "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.