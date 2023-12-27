Ксения Собчак постаралсь провести свой корпоратив максимально пристойно. Она нарядилась в кокошник, платок с русским узором и села за самовар.
К празднику, который Собчак устроила для своих сотрудников, придраться нельзя. После скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой вечеринка Ксении выглядит подчёркнуто чинно и благородно.
Её коллеги также нарядлись в кокошники и с достоинством попивали чай из самовара в ресторане "Лапоть".
"С моей командой девочек разгулялись в ресторане "Лапоть", где пробывали всю нашу багатую русскую кухню!" — написал под видео журналистка.
Ранее Ксения Собчак приняла участие в марафоне извинений звёзд по поводу "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.